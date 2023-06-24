中日韓經濟報告 倡加強區域合作

【本報綜合報道】中日韓合作秘書處主辦的中日韓《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）專家研討會暨《2023中日韓經濟報告》發布會，周四在南韓首爾舉行。專家重申三國加強區域經濟合作的重要性，強調應該同時在國家和地方層面加強合作，實現未來增長。

內地傳媒周五報道，中日韓合作秘書處秘書長歐渤芊致詞時表示，RCEP及其原產地累積規則給成員國在貿易和供應鏈方面帶來諸多紅利，中日韓應該優化產業分工、加強投入數碼經濟、綠色經濟、藍色經濟、跨境電商和康養產業等新經濟領域。中國（海南）改革發展研究院院長遲福林表示，RCEP框架下深化中日韓服務貿易合作的關鍵在於市場開放、避免脫鈎斷鏈，不斷推動更大的市場開放，應該排除干擾，合力建設全球高水平的最大自由貿易區。

專家指助穩定供應鏈 東盟‧東亞經濟研究所高級經濟顧問里略認為，東盟和中日韓應增合作，以加強區域貿易連接性和供應鏈韌性；東亞各國亦應不斷深化一體化進程，以實現全球經濟一體化的重要目標。南韓對外經濟政策研究院院長金興鐘表示，RCEP將有助穩定區域供應鏈、促進區域經濟一體化構建。