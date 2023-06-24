李強：深化與法溝通應對挑戰

【本報綜合報道】訪問法國的中國國務院總理李強，周四到巴黎愛麗榭宮會見法國總統馬克龍。李強指中法、中歐各有優勢，要進一步加強合作，深化核能、航空航天等傳統領域合作的同時，挖掘在環保、數字經濟、人工智能、先進製造等新興領域合作潛力。中方亦鼓勵中國企業赴法投資，並歡迎法國企業分享中國發展機遇。

李強說，中法同為聯合國安理會常任理事國，中方願同法方繼續加強在國際事務上的溝通協調，支持對方有益倡議，共同應對全球性挑戰，促進世界和平穩定。馬克龍表示，法方高度重視法中關係，堅持一個中國政策，願同中方通過法中戰略對話、高級別經濟財金對話、高級別人文交流機制加強協調，深化航空航天、核能、農食等領域合作。他指法中應堅持有效的多邊主義，促進國際社會團結，完善全球治理，推動解決全球問題。此外，馬克龍與李強討論台灣和烏克蘭等多方面的問題。

晤法總理簽合作文件 李強也與法國總理邦尼舉行會談，隨後見證航空、空間研究、核能等領域多項雙邊合作文件簽署儀式。此外，李強同日在巴黎會見歐洲理事會主席查爾斯‧米歇爾，他希望歐方客觀理性看待對華合作，與中方共同維護中歐務實合作的良好局面；中方願同歐方共同努力，增強中歐經貿關係的可靠性、穩定性，更好實現互利共贏。