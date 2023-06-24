拜登晤莫迪 商供應鏈多元化

莫迪

【本報綜合報道】美國總統拜登周四在白宮與印度總理莫迪舉行雙邊會談並發表聯合聲明，確認兩國加強商業及國防等領域合作，抗衡中國在全球日益增強的影響力。美國通用電氣將與印度斯坦航空工業合作，在印度生產供光輝戰機使用的引擎。

美將在印度生產戰機引擎 莫迪國事訪問美國獲得拜登以最高規格的歡迎儀式款待，在白宮舉行國宴。兩人閉門會談兩個半小時，聯合聲明提及東海及南海緊張局勢加劇，強調維持國際法及航海自由的重要。兩國簽署多項協議，涵蓋半導體、關鍵礦產、科技、太空合作、國防合作及銷售。部分協議旨在實現供應鏈多元化，減少依賴中國。部署印太地區的美國軍艦日後可以停靠印度港口維修，印度同意向美國採購MQ9B海上衞士無人機。

拜登指本世紀世界面臨的挑戰及機遇，需要美印合作及發起領導作用。莫迪稱脅迫及對抗對印太地區帶來不穩，維持地區穩定是印美夥伴關係的主要關注。莫迪在美國國會兩院聯席會議演講，他指印度即將成為全球第三大經濟體，呼籲透過對話結束俄烏戰爭；又稱印度是所有信仰的家園，回應外界對印度打壓少數族群的批評。