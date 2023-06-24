美赴華10年簽證 可申領補償

【本報綜合報道】新冠疫情期間，中國10年多次有效簽證受影響，有近3年時間無法使用。中國駐美國大使館官方微博周五公布相關補償安排，其中持有中國駐外簽證機關2020年3月28日之前按雙邊互惠協定簽發的多年多次簽證的美國公民，其簽證因疫情原因2020年3月28日至今年3月14日間臨時失去入境功能，可以申請補償。

疫情受阻無法使用 近期有申請人詢問10年多次有效簽證因疫情影響，在2020年3月28日至今年3月14日期間無法使用，中國駐美國使領館能否給予補償。根據《關於中國駐美國使領館對受疫情影響暫時失去入境功能的10年多次簽證給予補償的有關安排》，上述申請人可以申請補償，但2020年3月28日以後已經獲發新的多年多次簽證或境內居留許可者，則不再對原多年多次簽證予以補償。

申請人在簽證到期失效後可自願選擇是否辦理補償，如選擇補償，使領館免費辦理3年多次簽證；如選擇放棄，使領館為申請人審發新的10年多次簽證，正常收費。補償簽證按正常簽證申請流程和材料要求申辦，中國駐美使領館即日起不再受理10年多次簽證有效期在半年以上的同類簽證申請，當事人可以待簽證到期失效後自願選擇是否辦理補償。