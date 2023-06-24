對台售武訂單受阻 美議員要求先供貨

蘇利文

美國目前有價值190億美元（約1,482億港元）的對台軍售訂單積壓延誤，引起美台兩地關注。美國共和黨參議員周二提出法案，聲稱台灣面對中國大陸嚴重及即時性的威脅，要求先供貨予台灣，讓美方優先事項與對外發言一致。

美國共和黨參議員蘇利文（Dan Sullivan）和史葛（Rick Scott）在參議院外交關係委員會提出法案，要求美國國防部長確保台灣透過對外軍售流程購買的防衞武器與服務，能夠較其他國家更早獲得。蘇利文周四表示，遲交軍備問題要由政府解決，此法案單純是處理優先次序問題；又指美方每個人都同意台灣面臨對岸的威脅，但對台軍售交付延誤涉款巨大，拖到2020年代末才交貨，這些軍備不是送而是買。

美主張台須全副武裝 美國國會參眾兩院高度關注對台軍售訂單積壓延誤，眾議院中國問題特別委員會主席、共和黨議員加拉格爾（Mike Gallagher）今年2月訪問台灣4天，回國後向傳媒表示不接受對台軍售訂單積壓的情況，主張要「全副武裝」台灣才能夠避免戰爭。被積壓的對台軍售訂單包括在兩岸爆發衝突時，台方需要的關鍵武器，例如魚叉反艦導彈及F16戰機，美國國會助理指魚叉反艦導彈最快4年後、即2027年大批交付。

台灣傳媒上月底報道，一批刺針便攜式防空導彈從美國運抵台灣。美國國務院其後證實，該批武器與2019年7月批准的軍售案有關，涉及250枚以上刺針便攜式防空導彈。這款武器特點是重量輕及便攜，美方在俄烏戰爭期間多次提供給烏克蘭使用。

台指陸冒官兵發假訊息 另一方面，台灣傳媒昨日刊出台灣國防部文宣心戰處長樓偉傑的訪問，他提到解放軍今年4月對台軍演只有3天，但首度冒充台軍官兵名義，在社交網散布台軍做得不夠好等內容，意圖增加台灣民眾對台軍的不信任感；惟調查發現訊息提及的人與單位均與事實不符，明顯都是假訊息。他提到中國大陸認知作戰有4大手法，分別是統戰、軍事威懾、假訊息、爭議訊息，其中以介乎真假之間的爭議訊息最為棘手。本報綜合報道

史葛 美國向台灣交付刺針便攜式防空導彈。