加拿大參議院通過 促Google Meta付轉載新聞費

【本報綜合報道】加拿大國會參議院周四通過法案，要求美國科技公司Google和Meta就轉載新聞內容，向加拿大傳媒機構支付費用。Meta表示計劃遵循法案，並限制加拿大用戶在旗下兩大社交平台Facebook和Instagram獲取新聞內容。

法案名為《在線新聞法案》，將在獲王室御准後6個月內生效。法案是在加拿大傳媒行業發起投訴後提出，業界希望政府更嚴格地監管科技公司，防止Google和Meta等科技巨頭公司擾亂和主導廣告市場，導致新聞社收入急劇下降。法案承諾將增強電子新聞市場公平性，傳統媒體和廣播公司表示讚賞。

Google與加政府尋解決方法 Google發言人批評法案不可行，稱正在緊急尋求與加拿大政府合作，尋找解決方法。澳洲前年亦推出類似法案，Google及Meta曾經短暫屏蔽澳洲平台的新聞內容，惟最終達成協議，向澳洲傳媒支付轉載新聞內容費用。