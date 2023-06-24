烏軍或於羅馬尼亞 受訓駕F16
【本報綜合報道】美國傳媒周四報道，西方國家聯盟考慮在羅馬尼亞訓練烏克蘭空軍飛行員駕駛美製F16戰機。美國國防部長奧斯汀、參謀長聯席會議主席米利上周聽取進展簡報，奧斯汀承認仍然有很多工作處理。
羅國不置可否
報道引述西方官員指，烏克蘭鄰國羅馬尼亞是其中一個訓練地點選址。有美國國防部前任及現任官員指出，西方國家聯盟努力談判一份關於在羅馬尼亞展開戰機訓練的合約，F16戰機製造商洛歇馬丁將負責訓練。荷蘭國防部發言人表示，合作夥伴努力在東歐建立一個F16戰機訓練中心，但捐贈戰機討論未有定案。丹麥代理國防大臣波爾森稱，希望在7月立陶宛首都維爾紐斯北約峰會提出一個概念，相關培訓工作今年夏天稍後開始。
對於是否就烏軍飛行員在羅馬尼亞受訓一事談判，羅馬尼亞國防部既沒證實，但亦不否認。聲明指，羅馬尼亞歡迎北約盟友建立聯盟，提供F16戰機飛行員訓練的倡議。羅馬尼亞空軍擁有17架購自葡萄牙的二手F16戰機，並向挪威增購32架退役同款戰機。羅馬尼亞國防最高委員會早前宣布，決定向美國採購F35隱形戰機。
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