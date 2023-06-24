烏軍或於羅馬尼亞 受訓駕F16

羅國不置可否

報道引述西方官員指，烏克蘭鄰國羅馬尼亞是其中一個訓練地點選址。有美國國防部前任及現任官員指出，西方國家聯盟努力談判一份關於在羅馬尼亞展開戰機訓練的合約，F16戰機製造商洛歇馬丁將負責訓練。荷蘭國防部發言人表示，合作夥伴努力在東歐建立一個F16戰機訓練中心，但捐贈戰機討論未有定案。丹麥代理國防大臣波爾森稱，希望在7月立陶宛首都維爾紐斯北約峰會提出一個概念，相關培訓工作今年夏天稍後開始。