俄稱日均1336人加入軍隊

【本報綜合報道】俄羅斯國防部長紹伊古周四表示，軍隊招募足夠新兵組建預備役部隊，聲稱平均每天有1,336人簽署合約，事實上等於每天新增一個團。他透露，共有11.4萬人成為合約軍人，另有5.2萬名志願者從軍。

紹伊古在聯邦安全會議指出，預備役部隊將編成一個集團軍、一個軍、5個團，其中5個團將編入現有的集團軍當中。一個集團軍下轄多個軍，平均人數超出4萬人。一個軍由多個旅及團組成，人數為兩萬至4萬。紹伊古稱，將在本月底前完成預備役部隊組建工作，約3,800件裝備已經調撥予新部隊；又指志願者渴望赴烏克蘭前線作戰，但暫時沒有讓他們參戰的計劃，反而需要認真訓練。