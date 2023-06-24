俄稱日均1336人加入軍隊
【本報綜合報道】俄羅斯國防部長紹伊古周四表示，軍隊招募足夠新兵組建預備役部隊，聲稱平均每天有1,336人簽署合約，事實上等於每天新增一個團。他透露，共有11.4萬人成為合約軍人，另有5.2萬名志願者從軍。
紹伊古在聯邦安全會議指出，預備役部隊將編成一個集團軍、一個軍、5個團，其中5個團將編入現有的集團軍當中。一個集團軍下轄多個軍，平均人數超出4萬人。一個軍由多個旅及團組成，人數為兩萬至4萬。紹伊古稱，將在本月底前完成預備役部隊組建工作，約3,800件裝備已經調撥予新部隊；又指志願者渴望赴烏克蘭前線作戰，但暫時沒有讓他們參戰的計劃，反而需要認真訓練。
所有新艦 將配備高超音速導彈
俄羅斯海軍總司令葉夫梅諾夫宣布，所有正在建造或鋪設的護衞艦級艦艇，將配備鋯石高超音速導彈。他強調，最新決定不代表海軍放棄熾熱巡航導彈及P800巡航導彈，並形容兩者性能可靠。鋯石高超音速導彈今年初正式服役，號稱最高飛行速度為音速9倍，射程超出1,000公里，可以攻擊水面艦艇及陸地目標。
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