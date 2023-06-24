普京：烏獲軍援 不能彌補兵力損失

普京

【本報綜合報道】俄羅斯總統普京周四主持聯邦安全會議，指出雖然烏克蘭持續接收西方軍援，但不能夠彌補在戰場上的兵力損失。聯邦安全會議秘書長帕特魯舍夫估計，烏軍反攻至今損失逾1.3萬人及大量裝備。

指進攻潛力未用盡 普京表示，軍事裝備當然可以再另外提供，但可供動員的預備役不是無限；又指烏克蘭的西方盟友似乎準備在與俄羅斯的戰鬥中，讓烏克蘭戰至最後一人。惟他提醒，烏克蘭的進攻潛力尚未用盡，部分戰略預備隊未投入戰場，呼籲軍方制訂作戰計劃時留意。

帕特魯舍夫透露，烏克蘭在本月4日至21日損失246輛主戰坦克、595輛裝甲車、424輛汽車、279門野戰炮及迫擊炮、42門多管火箭發射器、兩套防空系統、10架戰機、4架直升機、264架無人機，烏方接收81輛西方製主戰坦克中毀掉13輛。

俄羅斯國防部長紹伊古報告，烏軍戰鬥力已經削弱，暫停攻勢重整部隊及補充損失。他判斷，可供西方國家採購及送往烏克蘭的蘇聯製武器所剩無幾，無論西方本年提供多少剩餘同類武器及西方裝備，將不會顯著影響戰局。