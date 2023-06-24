烏巡航導彈炸克里米亞橋樑

動用英援武器 圖阻俄軍補給 烏克蘭獲得英國援助暴風影巡航導彈後，持續攻擊戰線大後方的俄羅斯據點，周四清晨發射4枚該款長程導彈，攻擊距離前線128公里外的目標，擊中多條連接赫爾松州與俄佔克里米亞半島的橋樑。烏方宣稱行動將干擾敵方後勤補給運作，但俄方聲言不會破壞兩地的交通，被擊穿橋面的大橋可以很快完成修復。

其中一條被擊中的大橋是瓊加爾大橋（Chongar Bridge），俄羅斯證實大橋遇襲但沒有造成人員傷亡。赫爾松州俄控區行政長官薩爾多發布一段他身處該條大橋的影片，可見橋上的瀝青路被炸出坑洞，他形容這是烏克蘭基輔政權在英國指示下，進行的另一次無謂行動，但對俄羅斯「特別軍事行動」沒有多大影響。

俄官威脅炸摩爾多瓦橋樑 薩爾多又聲稱初步評估顯示，烏方利用英國提供的暴風影巡航導彈施襲，並威脅將攻擊連接烏克蘭鄰國摩爾多瓦，與北約成員國羅馬尼亞之間的一座橋樑作為報復。

烏克蘭無證實是否發動襲擊，但暗示這類攻擊很大機會陸續有來。這不是克里米亞半島首次有重要橋樑成為烏方攻擊目標，去年10月連接俄羅斯本土的克里米亞大橋遇襲。隨着烏克蘭從西方國家獲得長程導彈，遠離前線的俄羅斯後勤補給網絡成為重點打擊目標，攻擊瓊加爾大橋旨在干擾俄方支援在戰場南部作戰的部隊，為反攻行動爭取時間。網傳影片顯示，俄軍防空部隊試圖攔截烏軍暴風影巡航導彈。

除空襲外，烏克蘭此前多次對駐守克里米亞半島的俄軍艦發動無人艇攻擊。最新衞星圖像顯示，俄羅斯黑海艦隊護衞艦伊森海軍上將號最近疑似採用偽裝艦身塗裝，船頭及船尾部分由原來的灰色變為深色，相信用來迷惑烏克蘭無人艇操作員，令對方錯誤判斷其大小，無法識別正確目標。

俄訓練海豚保護艦隊基地 與此同時，英國國防部周五發布情報更新，指俄羅斯海軍自去年夏天開始，對克里米亞半島塞瓦斯托波爾的黑海艦隊主要基地，實施重大的安全強化工作，包括在港口入口處安設至少4道防護網及防護柵，最近數周很大可能增加部署訓練有素的海豚，提升保護基地的力度；英方認為這些海豚很大可能用於對付入侵的敵方蛙人。

烏克蘭空軍周五表示，俄羅斯當天凌晨出動4架圖95MS轟炸機，從裏海上空向烏克蘭赫梅利尼茨基州一個空軍基地發射13枚巡航導彈，但全數被烏方防空部隊截擊，大部分在赫梅利尼茨基州上空被摧毀；俄羅斯另有一架無人偵察機被烏克蘭擊落。本報綜合報道

瓊加爾大橋中彈遇襲後冒出黑煙。 瓊加爾大橋橋面被炸出一個坑洞。 被炸橋樑位置