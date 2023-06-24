《鐵達尼號》導演：與百年前慘劇相似

占士金馬倫

【本報綜合報道】美國周四證實失蹤觀光潛水器泰坦號在北大西洋深海發生內爆，船上5人全數罹難。經典電影《鐵達尼號》的導演占士金馬倫向英美媒體表示，泰坦號事故與百多年前鐵達尼號災難是非常相似的悲劇，對此感到震驚，兩者都是不理會警告，並在同一地點發生，他亦後悔沒有及早對泰坦號使用複合碳纖維船艙提出質疑。

後悔未對打造物料提質疑 占士金馬倫表示，鐵達尼號船長多次被警告注意郵輪前方有冰山，但他在晚間全速駛入冰原，結果導致許多人喪生。

他表示，深海潛水探險本質上是危險，自從使用專用潛水器的深潛1960年代真正流行以來，幾十年來沒有發生任何其他重大事故，並形容深潛是一門成熟的藝術。

此外，占士金馬倫指深潛界很多人都非常關注泰坦號，不少深潛工程業界人士曾經去信營運泰坦號的公司海洋之門，指公司所做的事太過實驗性，不能夠運載乘客，需要經過認證。當他聽說海洋之門製造採用複合碳纖維和鈦船體的深海潛水器時，他稱曾經感到懷疑，認為這是一個可怕的想法，「我希望我能夠說出來」。

2012年3月26日，占士金馬倫乘坐潛水器深海挑戰者號抵達太平洋下約1.1萬米深處、馬里亞納海溝最深處挑戰者深淵，他提到在真正製造深海挑戰者號前，花逾3年時間用電腦模擬潛到挑戰者深淵，之後對潛水器反覆進行壓力測試。