兩岸國際

潛水器殘骸發現 料曾內爆 5人怒海長眠

泰坦號下潛前往鐵達尼號殘骸途中出事。 泰坦號下潛前往鐵達尼號殘骸途中出事。
泰坦號下潛前往鐵達尼號殘骸途中出事。
死線已過 續搜鐵達尼號船頭一帶
觀光潛水器泰坦號周日在北大西洋前往郵輪鐵達尼號殘骸時失蹤，經過多方聯合搜救後，美國海岸防衞隊周四宣布在鐵達尼號船頭前方海底發現泰坦號殘骸，相信它曾經發生災難性內爆。營運泰坦號的海洋之門發表聲明，相信包括公司始創人兼行政總裁在內的5名乘坐人員已經罹難，與鐵達尼號同葬身大海。
先後發現兩個殘骸場
美國海岸防衞隊表示，搜救團隊利用遙控水下航行器發現泰坦號5塊主要殘骸，它們分布在鐵達尼號船頭不足500米處的海底，位於耐壓艙外部的鼻錐是第一塊殘骸。搜救人員首先發現一大片殘骸場，壓艙尾端就在當中；搜索人員之後發現第二個較小的殘骸場，耐壓艙的另一端就位於此處，殘骸與壓力艙內爆解體的情況一致。
泰坦號潛入水底約一小時45分鐘後失蹤，美國海岸防衞隊指現時判斷內爆發生的確切時間尚早，過去72小時以上的時間搜索一直進行，聲納浮標在這段時間沒有偵測任何災難性事件，較早前加拿大海上巡邏機偵測的水底敲擊聲，似乎與泰坦號沒有關連。知情人士透露，泰坦號可能在水下2,743米對外失去聯絡時已經發生內爆。
傳美軍早探得內爆聲
被問及能否找回泰坦號全員的遺體時，美國海岸防衞隊指現場海底環境極其惡劣，當局將繼續搜索，但對於能否尋回遺體目前沒有答案，又指乘坐人員很有可能因內爆而即時身亡。總共有9艘船艦參與搜救行動，美國海岸防衞隊形容這是一場非常複雜的行動，如今將減少使用搜救的船艦，但繼續使用遙控水下航行器測繪海底。
美國海岸防衞隊宣布發現泰坦號殘骸後，美國傳媒引述美國國防官員報道，泰坦號對外失去聯絡後，美國海軍立即利用一套屬於最高機密、專門尋找敵方潛艇的水下聲學探測系統，追蹤該個觀光潛水器的動向，結果在殘骸場附近探測到疑似內爆的聲音，軍方隨即向在場指揮搜救的海岸防衞隊人員通報這個發現。報道指，軍方當時無法明確指出該聲音來自泰坦號，但有助收窄搜救範圍，最終促使發現殘骸場。
值得留意的是，美國海軍以國家安全為由，要求傳媒不要披露該套水下聲學探測系統的名稱。惟美國海軍數十年來一直使用名為「整合水下監控系統」（IUSS）的海底監控網絡，探測駛近美國本土的潛艇，當中包括「聲音監控系統」（SOSUS）。
泰坦號當時由納爾若萊（Paul-Henri Nargeolet）駕駛，乘客是英國探險家兼富商哈丁（Hamish Harding）、海洋之門始創人兼行政總裁拉什（Stockton Rush）、巴基斯坦裔富商達烏德（Shahzada Dawood）與兒子蘇萊曼（Suleman Dawood）。本報綜合報道
鐵達尼號撞上冰山後在北大西洋沉沒。鐵達尼號撞上冰山後在北大西洋沉沒。
鐵達尼號撞上冰山後在北大西洋沉沒。
觀光潛水器泰坦號罹難乘坐人員背景觀光潛水器泰坦號罹難乘坐人員背景
觀光潛水器泰坦號罹難乘坐人員背景
泰坦號由遊戲手掣操作。泰坦號由遊戲手掣操作。
泰坦號由遊戲手掣操作。
加拿大皇家空軍人員參與搜救泰坦號行動。加拿大皇家空軍人員參與搜救泰坦號行動。
加拿大皇家空軍人員參與搜救泰坦號行動。
潛水器出事位置潛水器出事位置
潛水器出事位置
泰坦號相信曾經發生災難性內爆。泰坦號相信曾經發生災難性內爆。
泰坦號相信曾經發生災難性內爆。
泰坦號悲劇時序泰坦號悲劇時序
泰坦號悲劇時序
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