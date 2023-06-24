潛水器殘骸發現 料曾內爆 5人怒海長眠

死線已過 續搜鐵達尼號船頭一帶 觀光潛水器泰坦號周日在北大西洋前往郵輪鐵達尼號殘骸時失蹤，經過多方聯合搜救後，美國海岸防衞隊周四宣布在鐵達尼號船頭前方海底發現泰坦號殘骸，相信它曾經發生災難性內爆。營運泰坦號的海洋之門發表聲明，相信包括公司始創人兼行政總裁在內的5名乘坐人員已經罹難，與鐵達尼號同葬身大海。

先後發現兩個殘骸場 美國海岸防衞隊表示，搜救團隊利用遙控水下航行器發現泰坦號5塊主要殘骸，它們分布在鐵達尼號船頭不足500米處的海底，位於耐壓艙外部的鼻錐是第一塊殘骸。搜救人員首先發現一大片殘骸場，壓艙尾端就在當中；搜索人員之後發現第二個較小的殘骸場，耐壓艙的另一端就位於此處，殘骸與壓力艙內爆解體的情況一致。

泰坦號潛入水底約一小時45分鐘後失蹤，美國海岸防衞隊指現時判斷內爆發生的確切時間尚早，過去72小時以上的時間搜索一直進行，聲納浮標在這段時間沒有偵測任何災難性事件，較早前加拿大海上巡邏機偵測的水底敲擊聲，似乎與泰坦號沒有關連。知情人士透露，泰坦號可能在水下2,743米對外失去聯絡時已經發生內爆。

傳美軍早探得內爆聲 被問及能否找回泰坦號全員的遺體時，美國海岸防衞隊指現場海底環境極其惡劣，當局將繼續搜索，但對於能否尋回遺體目前沒有答案，又指乘坐人員很有可能因內爆而即時身亡。總共有9艘船艦參與搜救行動，美國海岸防衞隊形容這是一場非常複雜的行動，如今將減少使用搜救的船艦，但繼續使用遙控水下航行器測繪海底。

美國海岸防衞隊宣布發現泰坦號殘骸後，美國傳媒引述美國國防官員報道，泰坦號對外失去聯絡後，美國海軍立即利用一套屬於最高機密、專門尋找敵方潛艇的水下聲學探測系統，追蹤該個觀光潛水器的動向，結果在殘骸場附近探測到疑似內爆的聲音，軍方隨即向在場指揮搜救的海岸防衞隊人員通報這個發現。報道指，軍方當時無法明確指出該聲音來自泰坦號，但有助收窄搜救範圍，最終促使發現殘骸場。

值得留意的是，美國海軍以國家安全為由，要求傳媒不要披露該套水下聲學探測系統的名稱。惟美國海軍數十年來一直使用名為「整合水下監控系統」（IUSS）的海底監控網絡，探測駛近美國本土的潛艇，當中包括「聲音監控系統」（SOSUS）。

泰坦號當時由納爾若萊（Paul-Henri Nargeolet）駕駛，乘客是英國探險家兼富商哈丁（Hamish Harding）、海洋之門始創人兼行政總裁拉什（Stockton Rush）、巴基斯坦裔富商達烏德（Shahzada Dawood）與兒子蘇萊曼（Suleman Dawood）。本報綜合報道

鐵達尼號撞上冰山後在北大西洋沉沒。 觀光潛水器泰坦號罹難乘坐人員背景 泰坦號由遊戲手掣操作。 加拿大皇家空軍人員參與搜救泰坦號行動。 潛水器出事位置 泰坦號相信曾經發生災難性內爆。 泰坦號悲劇時序