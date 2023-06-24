鐵路客首日1.6千萬人次 端午假期非遺景區旺

【本報綜合報道】周四是內地端午假期首日，全國交通迎來出行高峰，鐵路當天發送旅客1,620萬人次，開行旅客列車10,868列。端午傳統民俗非遺文化遊等持續火爆，天津金街文化旅遊區接待遊客44.36萬人次，在該市接待量居首。

假期民航日均1.6萬班次

公路方面，內地公路周四發送旅客3,095萬人次，比去年同期增長66.3%。民航方面，今年端午假期，民航日均計劃執行航班16,110班，日均運輸旅客達198萬，較2019年同期均有增長。根據訂票情況，上海、廣州、深圳、杭州、北京、重慶、西安之間的航線是航空出行熱門航線。