北京氣溫40℃ 似火爐 籲防災防中暑

華北酷熱持續 紅色預警高懸 受暖氣團和強太陽輻射影響，華北酷熱天氣持續，中央氣象台周四升級發布今年首個高溫橙色預警，翌日早上6時繼續發布橙色預警並啟動高溫4級應急響應。北京市氣象台當天亦升級發布高溫紅色預警信號，並預計直至下周日該市高溫天氣持續，大部分地區最高氣溫可以高達37℃至40℃，提醒民眾注意防範。

內地周四有17個國家站最高氣溫突破極值，其中山東高溫逾43℃。中央氣象台預計，華北、黃淮等地周五日間繼續出現35℃以上的高溫天氣，其中北京、天津、河北、山東、河南北部和東部等地最高氣溫37℃至39℃，北京、天津、河北、山東40℃左右。新疆吐魯番和南疆盆地、內蒙古西部和中部偏北地區等地也有35℃至38℃，吐魯番最高或40℃左右。國家疾控局日前發布《高溫熱浪公眾健康防護指南》，指導公眾科學防護，預防和降低高溫熱浪對健康危害，例如有中暑迹象要及時干預。

南方多省發暴雨警告 中央氣象台繼續發布暴雨黃色預警，預計昨日早上8時至今日早上8時，浙江、安徽、江西、福建、廣東、廣西、雲南部分地區有大雨到暴雨，其中福建、廣西、廣東等地部分地區有100毫米至180毫米大暴雨，上述部分地區伴有短時強降水，或出現雷暴大風等強對流天氣。

氣象部門提示，高溫天氣恰逢端午節假期和中考，考生、家長和遊客加強防暑降溫措施，及時補充水分，注意飲食安全。老弱病幼人群盡量減少外出，外出時做好必要的防暑防曬措施，準備好防暑降溫藥品，對高血壓、心肺疾病患者多加關注，若他們有胸悶、氣短等症狀應及時就醫。此外，高溫可能引致城市和森林火災，民眾須加強防火意識，注意電線、變壓器等設施因電力負荷過大而引發火災，電動自行車充電時須注意電池會否過熱。本報綜合報道