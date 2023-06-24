女生校內受欺凌 萌自殺傾向
【本報綜合報道】山西藝術職業學院附屬中等藝術學校近日傳出，有女學生經常遭室友欺凌，精神受嚴重刺激，有自殺傾向，無法上學，已經住院治療，事主母親情緒也很崩潰。太原市公安局杏花嶺區分局周四通報，受害女生的3名同學已經到案受查，案件正在進一步辦理，受害女生目前在醫院全面檢查治療並接受傷勢鑑定。
山西警介入查
有自稱是女學生姊姊的人士日前在社交網發文，表示妹妹在校兩年期間無數次遭同學室友毆打辱罵，恐嚇勒索。另有網上流傳相關錄音聽到不停擊打的聲音，有女子吼叫，另一名女子在旁邊勸說「你別打她」，打人者回應「她早就是你養的一條好狗了」，又有人說「我剛踢她」，之後旁邊響起笑聲。
學校周一通報，上周四晚上9時，該校舞蹈班主任在夜間巡查工作中，發現4名學生發生衝突。班主任匯報後學校立即着手調查處理，期間網上出現有關該校一名女學生遭室友欺負的錄音。通報指公安機關已經介入調查取證，學校積極配合。待公安機關查明後，學校將對涉事學生和相關責任人依法依規嚴肅處理。校方亦將進一步加強全校學生思想政治教育，加大學生管理和關心關愛力度，共同維護和諧的校園環境。
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