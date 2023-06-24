女生校內受欺凌 萌自殺傾向

【本報綜合報道】山西藝術職業學院附屬中等藝術學校近日傳出，有女學生經常遭室友欺凌，精神受嚴重刺激，有自殺傾向，無法上學，已經住院治療，事主母親情緒也很崩潰。太原市公安局杏花嶺區分局周四通報，受害女生的3名同學已經到案受查，案件正在進一步辦理，受害女生目前在醫院全面檢查治療並接受傷勢鑑定。

山西警介入查

有自稱是女學生姊姊的人士日前在社交網發文，表示妹妹在校兩年期間無數次遭同學室友毆打辱罵，恐嚇勒索。另有網上流傳相關錄音聽到不停擊打的聲音，有女子吼叫，另一名女子在旁邊勸說「你別打她」，打人者回應「她早就是你養的一條好狗了」，又有人說「我剛踢她」，之後旁邊響起笑聲。