老師盜用畢業作 男生跳樓亡

遺屬指控校方卸責

輕生事件發生後，有人周二舉橫幅和死去學生的照片到學校門口抗議，指控「學術不端老師弄虛作假逼死學生」，有家屬跪在地上痛哭。隨後網上一名自稱死者母親、名叫段秀雲的女子發文，指孩子即將畢業，但研究成果被搞學術利益輸送的老師給予關係戶，使他心灰意冷，在畢業典禮當天輕生。另有網上流傳消息指，該老師與一名女學生有不正當關係，將死者的作品贈予她，死者生前曾經向輔導員求救，卻被要求屈服、重新再做，成為壓垮他的最後一根稻草。