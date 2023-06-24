燒烤店群毆 8人送院仍動手

【本報綜合報道】山西省呂梁市交城縣近日發生燒烤店打架案件，涉事雙方多人事後受傷送院，卻在就醫過程中再在急症室打起來，在場警員制止。呂梁市交城縣人民政府新聞辦公室周三發出通報，指涉案8人被刑事拘留，案件正在進一步偵辦。

網上流傳消息稱，事發本月14日晚上，當時燒烤店內一名女子在唱歌時被鄰桌男子要求合唱，後來女子拒絕，男子可能感覺沒面子於是先是給了該女子一記耳光，之後男子還找來6、7名同伴圍毆女事主及其朋友。事件中有人被打至頭破血流，當送往醫院救治時，襲擊者追到醫院再次暴打傷者。

呂梁市交城縣人民政府新聞辦公室在通報打架案件偵辦進展情況時稱，本月15日凌晨零時許，交城縣東環路某燒烤店發生打架案後，公安機關第一時間趕到現場處理。經查，游×宇等人與程×波等人分別在燒烤店就餐飲酒，期間雙方因使用咪高峰發生口角繼而打鬥，雙方均有人受傷。之後，雙方在醫院急診大廳就醫過程中，因武×杰用手機拍攝對方，游×宇將武×杰的眼鏡打落在地，公安民警及時予以制止控制。案發後，公安機關依法立案，刑事拘留游×宇及其餘7人。