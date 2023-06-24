銀川排查 圖書館存隱患須關閉

【本報綜合報道】寧夏自治區銀川市燒烤店爆炸慘劇發生後，當地以至全國加緊安全排查。銀川市圖書館昨日表示，檢查發現館體建築存在重大安全隱患，請示上級主管部門同意後即日起閉館，組織第三方專業機構進一步評估整體建築結構和質量安全。文旅部亦進一步加強端午假期和汛期、暑期文化和旅遊行業安全生產工作。

文旅部要求做好防範 銀川市圖書館閉館期間，所有到館服務及線下活動暫停，所有外借書刊還回時間根據情況順延，讀者可以到興慶區、金鳳區、西夏區圖書館借還圖書。銀川市圖書館微信公眾號發布的數碼資源可以正常使用，開館時間另行通知。文旅部因應中央對安全生產工作作出重要部署，周四宣布加強端午假期和汛期、暑期文化和旅遊行業安全生產工作，要求提高政治站位，嚴格責任落實；緊盯重點領域，深入隱患排查；加強應急演練，強化督導檢查；密切協同配合，加強宣傳引導。

國務院安委會周四召開全國安全防範工作緊急視像會議後，北京市政府亦立即召開相關會議，要求抓緊安全生產和火災隱患大排查大整治，着力提升排查整治質量，有效防範化解風險，堅決遏制重大事故發生。

會上要求立刻開展燃氣領域隱患排查整治，強化充裝、運輸、使用等環節安全監管，針對餐館、集貿市場等用氣單位重點排查，確保不留死角、不留空白；並對運行年限較長的燃氣管道開展全方位安全評估，及時更新改造，整改排查發現的安全隱患，如不能立即整改要落實防範措施等。