寧夏燒烤店爆巨禍 擅換漏氣閥門惹火

寧夏自治區銀川市燒烤店周三發生燃氣爆炸事故，導致31人死亡。有員工表示事發前聞到燃氣洩漏，發現液化氣罐閥門壞了，於是派人買閥門回來自行更換，卻在更換過程發生爆炸。為燒烤店供氣的公司稱，接到店員致電稱發生洩漏，公司已經派員上門，惟路途較遠未能夠及時阻止爆炸發生。今次事故預估保險賠付逾1,400萬元人民幣（約1,526萬港元），內地傳媒指首筆賠付款已經到位。

寧夏龍江清潔能源公司一名工作人員表示，在爆炸發生前一周（即6月14日），該公司剛替涉事燒烤店更換液化氣。內地傳媒指燒烤店店員購買減壓閥後自行安裝，發現依然漏氣，於是事發當晚8時11分致電龍江公司。客服之後通知售後服務人員晚上8時16分與店員溝通，告知如果漏氣便立即關掉閥門，並派出搶修人員上門。

供氣公司未及派員搶修 龍江公司指每次換氣都替換掉原有的空鋼瓶，鋼瓶在不同用戶之間循環使用，爆炸涉及的兩個並非燒烤店固定使用。每次送氣後對管道連接處做安全檢測，並通過手機把安檢結果錄入公司系統，該公司稍後把燒烤店的詳細安檢紀錄交給調查組。燃氣專家表示，減壓閥是保持液化氣瓶出口壓力處於預設範圍的裝置，更換前會先關掉鋼瓶的總開關，不一定會漏氣，可能液化氣當時洩漏一段時間，遇到火花引爆。

國家衞健委表示，7名傷者目前傷勢平穩，均無生命危險。所有傷者送往寧夏醫科大學總醫院救治，醫院安排傷者接受一對一醫護和陪護人員照顧。在醫院西門外，不少家屬等待確認死傷者身份。興慶區政府工作人員稱，區政府將為死傷者家屬免費提供就近食宿。醫院燒傷整形美容科護士稱，目前所有傷者正在該處接受治療。

傷者家屬馬女士親歷這次事故，她是涉事燒烤店的侍應，當時站在離門很近的位置，立即跑出門外而沒大礙；其丈夫是燒烤店工作人員，爆炸中遭受胸部震盪，目前接受治療。馬女士懷有身孕，經檢查身體正常，胎兒無恙。最新公開的現場畫面顯示，燒烤店內一片狼藉，餐桌留着未吃完的食物，一個液化氣罐減壓閥熔掉一半。

幸存者指衝擊致周身傷 涉事燒烤店店員李女士表示，事發當天下午5時許吃完員工餐，就聽見有同事稱聞到燃氣味，直到發生爆炸後才反應過來。事發時她站在店門口透氣，不到一分鐘嘭地一聲，整個人飛了出去，手腳等都被碎玻璃割傷，意識矇矓，辨別不了方向。她站起來時發現店舖濃煙滾滾，廚師長赤條條地從店內走出來，身上衣服全被炸碎。本報綜合報道