兩岸國際

男子買煙中39萬彩票
美國阿肯色州一名男子近日買香煙途中順便購買彩票，未料意外中了5萬美元（約39萬港元）。他事後感嘆，自己經常買彩票，但過去只贏過數美元，今次看見彩票出現一張笑臉時感到很驚訝。他下一步會將獎金用作多種用途，包括捐贈給教堂、與兄弟姐妹分享和儲蓄。
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