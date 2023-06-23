半世紀前同類事故 英漢幸存

【本報綜合報道】觀光潛水器泰坦號在大西洋深處失蹤，50年前也曾發生一宗潛水器被困深海事故。85歲英國幸存者馬林森（Roger Mallinson）與同行者當年在僅剩12分鐘氧氣下獲救，他周二形容在潛水器受困會失去所有希望，可行求救方法的確是敲打船體傳達信號。

深海中84小時獲救 馬林森是英國皇家海軍前機師，1973年8月與同事查普曼（Roger Chapman）乘坐潛水器雙魚座III號，在愛爾蘭科克東南約240公里鋪設跨大西洋電纜，期間一個艙門突然打開，令潛水器沉入480米深海底。兩人最終在84小時後獲救，馬林森指若非他起行前偷藏一瓶氧氣，他們將無法存活。雙魚座III號則於同年9月1日打撈上水，保持最深海成功拯救的世界紀錄。

泰坦號所在深度接近3,800米，超出雙魚座III號約8倍。馬林森指救援隊尚未找到泰坦號非常奇怪，也不明白泰坦號為何不傳送出某種信號。他有可怕預感，可能是出了嚴重問題令他們無法傳送信號。

馬林森