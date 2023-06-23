其中一乘客 與鐵達尼有淵源

【本報綜合報道】失蹤觀光潛水器泰坦號的乘客包括所屬公司海洋之門始創人兼行政總裁拉什，美媒周三指拉什的妻子溫迪（Wendy Rush）是1912年4月鐵達尼號沉沒事件中一對富商乘客後人。

妻是當年事件死者後人

溫迪是美國零售巨頭、德裔美籍猶太商人施特勞斯（Isidor Straus）和妻子艾達（Ida Straus）的玄孫女，施特勞斯生於1845年，是美國梅西百貨的共同擁有者，夫婦當年是鐵達尼號頭等艙乘客，是船上最富有乘客之一。鐵達尼號生還者憶述，郵輪出事時施特勞斯在婦孺仍然待救的情況下，拒絕登上救生艇，艾達亦堅持不離開丈夫，二人在郵輪沉沒時手挽手留在甲板，最終命喪大西洋。施特勞斯的遺體於兩周後尋回，艾達的遺體則下落不明，經典美國電影《鐵達尼號》中亦有描述二人故事的情節。