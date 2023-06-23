96小時氧氣耗光 潛水器5員生還渺茫

加國軍機測出敲擊聲 搜索無發現 深海探索公司海洋之門潛水器泰坦號周日前往參觀鐵達尼號殘骸期間失蹤，氧氣於香港時間昨天傍晚恐已耗盡，艙內5名失蹤者生存機會渺茫。對於加拿大軍機早前曾測到敲擊聲，美國海岸防衞隊前天表示，搜救人員在測到聲響範圍搜索，卻一無所獲。多名學者坦言，海洋之門透過灰色地帶營運，未必可以逃避法律責任。

泰坦號於當地周日清晨在加拿大紐芬蘭與拉布拉多省對出南面海域下潛，原定前往參觀鐵達尼號殘骸，約1小時45分鐘後失蹤。由於泰坦號只能提供96小時氧氣，即代表搜救隊伍只有不足4天時間行動。經美加與法國等地攜手，搜救人員昨天死線前未有帶來好消息，失蹤富豪哈丁、達烏德與蘇萊曼父子、海洋之門始創人兼行政總裁拉什及鐵達尼號專家納爾若萊依然生還機會近零。

在搜索泰坦號期間，外間一度燃起失蹤者獲救希望。加方一架P8海神反潛偵察機周二曾測到，在出事海域一帶每隔30分鐘就傳來敲擊聲，持續多個小時。然而，美國海岸防衞隊前天搜索相關海域後沒有任何發現，第一海岸防衞區弗雷德里克上校坦言不知道聲響到底是甚麼。

當談及搜索細節時，弗雷德里克稱面積大約是美國康涅狄格州的兩倍，深度則達4,000米，又指範圍已大幅擴張，過程中須考慮不斷變化天氣條件。他承認泰坦號乘客只有有限食物食水，並說：「當搜救時，我們必須保持樂觀及希望。」海岸防衞隊少將梅傑昨天估計，泰坦號相信設有緊急維生支援系統去提供氧氣，不過提供肯定變得愈來愈緊絀。

取得打撈鐵達尼號殘骸權、鐵達尼號公司（RMS Titanic）前主席欣查克（Bretton Hunchak）周二受訪時稱，鐵達尼號公司去年曾與深海測繪公司麥哲倫合作，成功在海底掃描殘骸，又指對方擁有一個能夠潛入海底5,000米遙控設備，相信它有能力拉起受困泰坦號返回水面，卻不被美方批出許可。弗雷德里克對此重申，統一指揮中心會根據需要，再決定運送設備優先次序。

灰色地帶營運 難逃法律責任 美國坎貝爾大學海事歷史學家梅爾科利亞諾（Sal Mercogliano）指出，由於泰坦號是經母船極地王子號出海，之後獨自潛入國際水域，因此不需要註冊或遵守任何能夠應用在船隻身上規定，情況就好像一輛拖車正拖着船隻，只要拖車符合道路安全要求，船隻根本不會受查。

史丹福大學法律教授恩斯特龍（Nora Engstrom）稱，即使登船者已簽署俗稱「生死狀」免責條款協議，若經營者涉及鹵莽行為，大多數法院不會讓其脫罪。維珍尼亞大學法學教授亞伯拉罕（Kenneth Abraham）也提到，生死狀難以阻止訴訟，絕大多數審判最終以和解告終。本報綜合報道