與土耳其協議 瑞典稱已履行

北約成員國土耳其和匈牙利遲遲未批准瑞典加入北約的申請，瑞典外交大臣比爾斯特羅姆周三指已履行與土耳其的協議，敦促土耳其國會開始認證瑞典的申請。土耳其總統埃爾多安上周表示，除非瑞典阻止國內的反土耳其示威活動，否則不應該期待土耳其對瑞典加入北約開綠燈。（綜合報道）