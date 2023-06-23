兩岸國際

與土耳其協議 瑞典稱已履行

北約成員國土耳其和匈牙利遲遲未批准瑞典加入北約的申請，瑞典外交大臣比爾斯特羅姆周三指已履行與土耳其的協議，敦促土耳其國會開始認證瑞典的申請。土耳其總統埃爾多安上周表示，除非瑞典阻止國內的反土耳其示威活動，否則不應該期待土耳其對瑞典加入北約開綠燈。（綜合報道）
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc