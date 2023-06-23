兩岸國際

5華企涉助俄 歐盟或不制裁

歐盟成員國周三就第11輪制裁俄羅斯方案達成共識，預計今日生效。美媒報道，歐盟最終放棄制裁5間向俄羅斯提供技術的中國公司，但保留3間由俄羅斯控制的香港公司。歐盟國家將有權力限制對目標第三國的關鍵出口，措施主要目的是收緊漏洞，解決俄羅斯規避制裁問題。（綜合報道）
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