烏總統認大反攻進度緩慢 普京指敵軍損失慘

烏克蘭總統澤連斯基周三承認，自月初發起的大規模反攻不似預期，進度較預期慢。他稱由於俄軍在20萬平方公里的領土中埋下了地雷，致烏軍推進困難。俄羅斯總統普京同日表示，烏軍在烏克蘭南部的反攻遭受重大損失，無論在裝備和人員方面都折損嚴重，攻勢陷入停滯。

澤連斯基表示，部分人把烏克蘭反攻視作荷里活電影，並期待現在就能看到結果，但事實是烏軍推進速度遜於預期。他又指不管其他人如何施壓，烏克蘭將以認為最好的方式，在戰場上繼續推進。他強調，必須在戰場上取勝，才能讓烏克蘭以有利姿態結束衝突。無論烏克蘭反攻進展如何，戰事陷入僵局對烏克蘭前景不利。

普京宣稱，烏軍在反攻中失去245輛坦克及678輛各類型裝甲車，士兵死傷慘重，各個減員嚴重的旅正在重建。他指烏軍已停止攻勢，前線戰鬥僅餘下炮擊及偵察。惟他承認烏軍的進攻潛力仍未耗盡，正考慮在何處以及如何動用預備隊，儘管如此烏克蘭已清楚反攻沒有機會取勝。

俄僱傭兵領袖稱烏軍有進展 俄羅斯僱傭兵公司瓦格納集團領袖普里高津卻稱烏軍反攻其實有進展，直言莫斯科高層欺騙俄羅斯民眾。普里高津指摘俄羅斯國防部沒有說出真相，稱俄軍因為缺乏武器和彈藥，已丟失派特科哈特等多條村莊，還有大量物資落入敵人手中，烏軍試圖越過第聶伯羅河。

烏智庫指俄武器60%部件自美 烏克蘭智庫基輔經濟學院研究所分析指，俄羅斯正利用制裁漏洞購買西方技術，用於對烏克蘭軍事行動，其中大部分部件經過中國購買，而俄羅斯武器中超過60%的進口關鍵部件來自美國公司。除中國外，土耳其亦成為運送關鍵部件到俄羅斯的重要渠道。本報綜合報道

烏軍反攻遇上阻礙。 普里高津 澤連斯基承認，反攻不似預期。（Getty Images圖片） 普京