兩岸國際

新華保險高層遭開除黨籍

中央紀委國家監委網站近日公布，新華人壽保險股份有限公司前黨委書記、董事長萬峰涉嫌嚴重違紀違法。經中央紀委國家監委批准，中央紀委國家監委駐中國投資有限責任公司紀檢監察組、山東省臨沂市監委展開紀律審查及監察調查，決定給予萬峰開除黨籍處分。（綜合報道）
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