6月23日(五)
兩岸國際
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
06月23日 (五)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
新華保險高層遭開除黨籍
中央紀委國家監委網站近日公布，新華人壽保險股份有限公司前黨委書記、董事長萬峰涉嫌嚴重違紀違法。經中央紀委國家監委批准，中央紀委國家監委駐中國投資有限責任公司紀檢監察組、山東省臨沂市監委展開紀律審查及監察調查，決定給予萬峰開除黨籍處分。（綜合報道）
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/兩岸國際/odn-20230623-0623_00178_032/新華保險高層遭開除黨籍
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc