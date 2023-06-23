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就業難 青年紛當家務兒女
英媒周二報道，中國就業形勢嚴峻，不少失業的年輕人選擇回父母身邊「啃老」，被稱為「全職兒女」。他們選擇陪伴父母或做家務來賺取報酬，不需在就業市場承受加班和面對劇烈競爭。新加坡國立大學助理教授陸曦指，全職兒女本質就是失業，自我價值無法得到社會肯定和接納時的一種自我麻醉。（綜合報道）
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