李強轉抵巴黎 稱投資中國市場必有回報

【本報綜合報道】中國國務院總理李強周三結束訪問德國行程，同日下午乘搭包機抵達巴黎奧利機場，法國內政部長達爾馬寧和中國駐法國大使盧沙野等人到機場迎接。

李強在德國最後一站行程，參訪巴伐利亞州及會見州長索德爾。李強表示，中方將繼續鼓勵雙方友好省市鞏固互信、拓展交流、深化合作，實現更高水平的互利共贏，歡迎更多巴伐利亞州企業到中國投資興業。

冀德企堅持「家在中國」戰略 李強還參觀了寶馬世界展示中心，詳細了解電動汽車發展趨勢、新能源開發、無人駕駛等方面情況，希望該公司繼續堅持「家在中國」戰略。他在參觀西門子公司總部時，觀看室內垂直農業、數字化企業體驗中心、自動分揀機器人、高端核磁共振設備等技術和產品展示。另李強日前與德國總理紹爾茨會面，紹爾茨昨日向國會透露，他已向中方表明反對用武力改變領土現狀，特別是台灣。

李強抵達巴黎後，到施耐德電氣集團巴黎創新中心，參觀智能化機械人、「開放自動化」平台等產品，他希望施耐德電氣集團堅持深耕中國市場，不斷創新合作模式，他表示，中國市場大、配套全、人才多，投資中國一定會收到豐厚的回報。李強將會見法國總統馬克龍，已與總理博爾內舉行會談，會見參議長拉爾歇，出席中法工商界晚餐會並參觀法國企業，以及應邀出席新全球融資契約峰會並發表講話。