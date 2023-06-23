兩岸共祭伏羲典禮 被質疑統戰

【本報綜合報道】海峽兩岸共祭中華人文始祖伏羲典禮昨日早上在甘肅天水市、台灣新北市三重先嗇宮異地同步舉行。台灣陸委會官員指出，活動邀請函顯示今年的共祭典禮，破天荒列明有大陸黨政單位參與，引來外界關注。先嗇宮董事長李乾龍解釋，這單純是宗教活動，各拜各的，無關統戰。

共祭典禮的活動邀請函顯示，主辦單位為甘肅省公祭伏羲大典活動領導小組辦公室、甘肅省政府台灣事務辦公室、新北市三重區先嗇宮。李乾龍周三表示，活動是由媒體承辦並已舉行5年，先嗇宮供奉伏羲，雖說是共祭但實際各拜各的，僅由媒體進行視像連線。他又指先嗇宮沒派人到對岸，對岸也沒人赴台參與，一個多小時的祭典主要是他擔任先嗇宮主祭進行三獻禮等儀式，若陸委會要來也歡迎。