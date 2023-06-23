布林肯甫結束訪華 美巡邏艦穿台海 中方轟炒作

美國國務卿布林肯甫結束訪華之行翌日，美國海岸防衞隊巡邏艦斯特拉頓號周二過航台灣海峽，中國海警昨日斥美方公開炒作事件，並派出艦艇全程跟監警戒。

中國派艦艇跟監警戒 美國海軍第7艦隊昨日表示，斯特拉頓號在台海執行例行過航，通過根據國際法享有公海航行和飛越自由的水域，今次過航展示美國對自由開放的印太的承諾，美軍在國際法允許的任何地方飛行、航行和執勤。中國海警局新聞發言人甘羽表示，美國炮艦斯特拉頓號過航台灣海峽並公開炒作。中國海警艦艇全程跟監警戒，依法依規應對處置。中國將加強在中國管轄海域的巡航執法，堅決維護國家主權、安全和海洋權益。

布林肯周一離開北京後，斯特拉頓號便於翌日穿越台海。台灣國防部周三中午亦公布，解放軍山東號航母編隊當日沿台灣海峽以西向南駛，台軍運用聯合情監偵手段，綿密掌握海空域動態，並檢派適切兵力監控應處。

AIT：台海穩定攸關全球 美國在台協會（AIT）主席羅森伯格周三出席一場線上活動，探討台灣安全對跨大西洋聯盟的影響。她表示，台海和平與穩定不只關係到美國，亦攸關全球。美方會持續依循《台灣關係法》，協助台灣自我防衞，加強台海阻嚇力。她指《台灣關係法》寫明台海和平及安定符合美國的政治、安全及經濟利益，亦是國際關切的事務，此立場在過去數年逐漸成為跨大西洋以至全球共同看法。

羅森伯格指出，歐洲國家看到台灣在印太以至全球扮演的民主燈塔與模範關鍵角色，並意識到台灣科技與半導體產業在全球經濟體系中的角色，以及台海對全球商業運輸的重要性。她強調，台海議題在跨大西洋對話中的重要性雖逐漸提升，但相關國家或組織對台政策不變，包括美國的「一中政策」。本報綜合報道

斯特拉頓號通過台海遭華斥炒作。 羅森伯格