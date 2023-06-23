端午料億人次出遊 近5年最高

【本報綜合報道】端午小長假昨日開始，中國旅遊研究院院長戴斌預測，今年端午假會有一億人次出遊，帶來370億元人民幣（約403億港元）旅遊消費，意味出遊人數同比有望增加30%、旅遊消費有望增加43%。旅遊預訂平台去哪兒發布的報告指，搜索量和提前預訂量顯示，端午將延續五一勢頭，或成為近5年「最火」端午。

端午的機票火車票預訂早在本月初開始進入高峰期，開售首日上海至杭州、上海至青島、北京至鄭州、深圳至長沙等多條熱門線路車票售罄，進入候補狀態。端午假期首日及前一日的火車票預訂量比去年增逾30倍，機票預訂量也增長逾7倍，租車預訂量增長近4倍。數據顯示，端午假期中長線遊的預訂高峰期比去年提前近10天，不少旅遊產品比五一更便宜。

住宿方面，華住集團的數據顯示，截至周一旗下酒店未來兩周的預訂率環比平均增長50%，度假型酒店以及旅遊景點附近門店的表現更佳。北京、上海、廣州、深圳、成都、杭州等周邊遊熱門城市民宿平均熱度近一周上漲80%，京郊民宿熱度漲幅高達130%。旅遊預訂平台途牛數據顯示，因應中、高考進入尾聲，親子遊、畢業遊需求加速釋放，成為端午出遊的主要客流之一，出遊人次佔比接近47%，其中學齡前兒童的親子家庭、高考生和大學生佔比較高。