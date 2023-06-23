事前句鐘已洩氣體 未疏散食客

【本報綜合報道】寧夏銀川市燒烤店爆炸震驚全國，事發前一小時店內員工聞到氣體洩漏，發現液化氣罐閥門壞了於是更換，結果發生爆炸。有指店員在處理過程疑似犯了至少兩個錯誤，是否具有更換閥門資格，也是可能導致事故的原因之一。

液化氣罐屬於特種設備，雖然鋼瓶擁有一定抗壓能力，但內部液化氣壓力很大，操作不當可致安全隱患。當液化氣罐洩漏氣體在一定空間內達到一定濃度時，遇到明火就會立即爆炸。外界質疑，燒烤店員工約一小時前已知燃氣洩漏，卻不通知客人離開。業內人士指出，液化氣罐一旦發生洩漏，首先應立即疏散人員，有條件情況下打開窗戶通風，並立即在安全、空曠場地報警，由專業人員處理。

員工疑無更換閥門資格 有專業人員提出，燒烤店員工是否在安全情況下操作更換液化氣罐閥門，是否具有更換閥門的資格，也是可能導致事故的因素。有網民發現，一些餐飲商舖液化氣罐發生爆炸的事故中，整體結構通常與住宅樓裙樓等相連。像今次事故一樣，食店一樓出事很多時會立即波及二樓，如二樓沒有外窗或出口封堵，未能及時疏散，便容易導致傷亡。