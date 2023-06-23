寧夏燒烤店氣爆 波及二樓管道再炸 31死

銀川拘捕9人 追究責任 端午節前夕，寧夏回族自治區首府銀川市一家熙來攘往的燒烤店於周三晚上，發生洩漏液化石油氣爆炸事故，導致31人死亡及7人受傷。公安事後拘捕燒烤店店長、股東和工作人員等9人，並凍結相關資產。中央發出指示，要求全力做好傷者救治和家屬安撫工作，盡快查明事故原因，依法嚴肅追究責任。

事發在周三晚上8時40分，位於銀川市興慶區民族南街的富洋燒烤店突然爆炸。兩層高的燒烤店總面積約3,600呎，它是銀川的老牌連鎖店，適逢翌日是端午節假期，加上夏天生意好，因此店內顧客較多。明火於晚上9時20分撲滅，18輛救護車及70多名急救人員增援現場。傷者中一人重傷、兩人中度傷、3人輕傷；另有一人遭玻璃割傷，急診處理後回家。傷者均在寧夏醫科大學總醫院留醫，情況穩定及沒有生命危險。

爆炸聲巨大 兩侍應慌逃 目擊者陳女士表示，她和母親在距離燒烤店大概50米遠，突然聽到一聲巨大爆炸聲，之後有兩名侍應從店裏跑出來，其中一人嚇得跌在地上，店裏則冒出濃煙，現場聞到很大煤氣味。陳女士稱爆炸後約5分鐘消防和救護員趕到現場。她半小時後離開，當時燒烤店二樓的火未撲熄。有民眾稱燒烤店地下爆炸後，再把二樓天然氣管道引爆，炸毀樓層之間的樓梯。

附近64戶居民 須另安置 應急管理部、住建部、國家衞健委、市監總局等部門派出工作組趕赴現場。自治區黨委書記梁言順昨日凌晨緊急召開會議，聽取搜救、救治和現場清理等工作情況匯報，並研究部署事故善後處置及全區安全隱患排查整治工作。自治區主席張雨浦要求各地區各領域及主管部門認真深入開展自查檢查，做到措施不到位不放過、問題不解決不放過、責任不落實不放過，堅決防止發生類似的安全事故。

民族南街書苑東巷至西巷一帶至昨日早上仍然封閉，有人在街頭擺放鮮花悼念死者。燒烤店附近店舖仍處於斷天然氣及斷電狀態，而暫停營業。燒烤店附近兩座住宅共64戶居民，暫時安置在附近酒店，並派人安撫他們的情緒。

銀川市委副書記、市長陶少華表示，意外是寧夏多年來最嚴重的安全事故，給人民群眾生命財產造成巨大損失，代價極為慘重、教訓極其沉痛。他代表銀川市委及市政府，向遇難者表示哀悼，向遇難者家屬、傷者及親屬表示誠摯問候，向全市人民表示深深的歉意。

全市將展開3天專項檢查 銀川市市場監督管理局興慶區分局一名職員透露，全市展開3天專項檢查，針對餐飲類店舖，以及使用燃氣及液化石油氣罐的店舖。本報綜合報道

現場冒出濃煙。 近年內地嚴重氣體洩漏爆炸事件簿 燒烤店內受損嚴重。 當地官員探望並慰問傷者。