中日韓名家聚紹興 展篆刻紀念書聖

公元353年，王羲之在紹興蘭亭妙筆寫就「天下第一行書」《蘭亭集序》，紹興市因此成為享譽中外的書法之鄉，更有東亞文化之都的美譽。今次展覽共徵集102件書法作品、64件篆刻作品，尤其是篆刻作品，將《蘭亭集序》324個字分句篆刻。有份參展的西泠印社天津印社副社長石雙樑表示，展覽將書法與篆刻融為一體，特別是圍繞《蘭亭集序》，中日韓多名篆刻家創作了主題鮮明、不同風格的作品，各美其美，展現博大精深的中華文明和美美與共的東方文明。