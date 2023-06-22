兩岸國際

缺席畢業禮 同學舉人形牌代替
中國湖南郴州一間學校前日舉行畢業典禮，一名趙姓學生因工作安排無法到現場參加，他的同學便舉出人形牌替代，不僅給人形牌穿學士服、撥穗，甚至還和人形牌合影，讓趙姓學生頗為感動。
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