6月22日(四)
兩岸國際
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
06月22日 (四)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
缺席畢業禮 同學舉人形牌代替
中國湖南郴州一間學校前日舉行畢業典禮，一名趙姓學生因工作安排無法到現場參加，他的同學便舉出人形牌替代，不僅給人形牌穿學士服、撥穗，甚至還和人形牌合影，讓趙姓學生頗為感動。
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/兩岸國際/odn-20230622-0622_00180_064/缺席畢業禮-同學舉人形牌代替
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc