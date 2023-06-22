花蓮石獅現身德公園 來由成謎

【本報綜合報道】台灣花蓮縣文化局長信箱早前收到一封來自德國的求助信件，指德國波茨坦市一座公園內矗立一對石獅子，想要知道石獅子的來由，但文化局查詢後，仍無法揭開石獅子身世之謎。

該封來信指，兩隻大理石獅子基座上刻有「HUALIEN TAIWAN ROC」、「POTSTAUSEND 1993」字樣，是台灣花蓮於1993年，為紀念波茨坦市建市1,000周年贈送的禮物。

屬紀念建市千年禮物 但是其中存在多個問題，包括花蓮為何要為波茨坦建市1,000周年，獻上如此貴重的禮物，花蓮為何知道波茨坦有1,000年歷史，兩地的接觸是怎麼來的，而石獅子的產地也不明。

花蓮縣文化局視覺藝術科長林鍾妏表示，經詢問相關人員，確認花蓮縣政府、花蓮市公所並未與波茨坦市締結姊妹市，也沒有致贈石獅子給德國，石獅子基座上沒有署名哪個單位。花蓮石雕藝術家許禮憲則研判這對石獅子是出自榮民大理石工廠的作品，但工廠拆除時未留下任何歷史資料，也無從查起。