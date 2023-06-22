英郡掘1300年遺骸 法醫還原少女面容

英國法醫藝術家透過面容重整技術，還原一具有1,300年歷史的盎格魯撒克遜少女骸骨生前樣貌，讓古人的樣貌再次呈現在世人眼前。

考古學家2012年在劍橋郡挖出一具公元7世紀的少女遺骸，骸骨躺在一張床上，胸前戴着一個黃金鑲石榴石十字架，為英國迄今發現的18個床葬墓穴之一。法醫藝術家莫里森（Hew Morrison）透過測量遺骸頭骨，並結合白人女性的組織深度數據，最終創建出遺骸的面部肖像，顯著特徵是左眼比右眼略低約半厘米。愛丁堡大學教授萊格特指出，床葬研究推斷公元7世紀50年代至70年代中，一小群年輕的精英女性從歐洲大陸抵達劍橋地區。

分析揭少女身世 透過分析少女骸骨和牙齒，考古學家獲知少女出生在阿爾卑斯山附近，可能是現時德國南部附近，7歲以後搬到劍橋並改變飲食習慣。萊格特稱，少女抵達英格蘭以後，攝取蛋白質比例開始下降，證明她之前所吃的肉類和奶製品比較多，相信長途跋涉轉移居住地與飲食習慣改變對少女來說都不好受。

萊格特表示，少女可能是遠嫁而來或加入附近的修道院，因此她是廣泛參與早期教會的泛歐精英女性網絡一部分。她身為考古學家已習慣看見沒有長相的遺骸，很高興能看到少女生前的樣貌。本報綜合報道