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愛沙尼亞通過 同性婚姻合法化
愛沙尼亞國會前天以55票對34票通過同性婚姻合法化法案，將於2024年生效，成為首個允許同性婚姻中歐國家。總理卡拉斯形容同性婚姻合法化是一場艱難鬥爭，希望能向其他中歐國家傳遞訊息。愛沙尼亞擁約130萬人口，53%國民支持同性婚姻，卻有38%人士認為同性戀不可接受。（綜合報道）
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