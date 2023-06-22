兩岸國際

愛沙尼亞通過 同性婚姻合法化

愛沙尼亞國會前天以55票對34票通過同性婚姻合法化法案，將於2024年生效，成為首個允許同性婚姻中歐國家。總理卡拉斯形容同性婚姻合法化是一場艱難鬥爭，希望能向其他中歐國家傳遞訊息。愛沙尼亞擁約130萬人口，53%國民支持同性婚姻，卻有38%人士認為同性戀不可接受。（綜合報道）
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc