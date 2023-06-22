日自衞隊轟殺同袍案 疑兇稱欲竊取槍彈

【本報綜合報道】日本陸上自衞隊18歲候補生射殺教官案，日媒昨日報道，疑犯最新供稱他當時未對特定人物有任何不滿，只因為想把訓練用的步槍和子彈據為己有，而向妨礙他的人開槍。

疑犯上周三在岐阜市的日野基本射擊場開槍擊中3名教官，其中52歲的菊松安親和25歲的八代航佑死亡，另一名25歲教官重傷，料需3個月痊愈。消息人士指，疑犯當天獲教官分發30發子彈後，未經許可就把實彈裝入彈匣，並把彈匣裝入步槍。他之後大喊「不要動」，後向圖阻止他的八代開槍，再向在靶場負責分發彈藥的菊松開槍，並向另一教官開槍。疑犯共向教官開4槍，被制服期間向一面牆再開約3至4槍。

當局研堵塞漏洞 調查人員指，疑犯已承認向教官開槍，但否認有意圖殺害八代航佑。他指在進入射擊場之前就有行兇想法，並指除了當天射擊訓練外，受害者並非他的直轄教官。日本防衞省官員透露，射擊訓練以4名受訓者和一名教官為一組。自衞隊和警方正調查疑犯動機，並研究安全管理中可能存在的缺陷。