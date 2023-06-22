潛水器未能覓 5人危在旦夕

救援隊測到敲擊聲 氧氣今午耗盡 距離深海探索公司海洋之門失蹤潛水器泰坦號耗盡氧氣死線愈來愈近，美國、加拿大及法國繼續在北大西洋海域搜索。美媒前天引述消息報道，加方P8海神反潛偵察機同日曾在出事海域附近持續測到敲擊聲，或代表5名失蹤者仍有一線生機。

出事泰坦號周日清晨6時左右在加拿大紐芬蘭與拉布拉多省聖約翰斯東南偏南約700公里海域下潛，準備參觀長埋深海約3,800米鐵達尼號殘骸，當時載有駕駛員納爾若萊、海洋之門始創人兼行政總裁拉什、英國富豪哈丁、商人達烏德及其兒子蘇萊曼，約1小時45分鐘後失聯；其中哈丁兒時在香港長大。

涉事者參觀鐵達尼 專家憂難帶上岸 由周日起，美加出動多艘船隻及多架飛機搜索泰坦號。美國《滾石雜誌》前天引述一封送予美國國土安全部（DHS）電郵內容提到，加拿大一架P8海神反潛偵察機當天每隔30分鐘就測到多響敲擊聲，即使4小時後部署額外聲納，海底依舊傳來敲擊聲。電郵未有提及測到敲擊聲具體時間，也沒說明甚麼可引發敲擊聲。

意外發生後，外界關注泰坦號何時耗盡氧氣。多個搜救部門估計，由於泰坦號只能提供96小時氧氣，即代表它將於美東時間周四清晨6時（香港時間今日下午6時）左右沒有氧氣，眾人生命正處倒數階段。

美國前太空人弗茨（Terry Verts）昨天受訪時說，他曾與一名去年乘搭泰坦號人士傾談過，得悉泰坦號一旦在水底起火，乘客尚可緊急應對，假如出現其他意外，那就必須浮上水面。他形容目前唯一好消息就是沒有聽到任何壞消息，包括未曾聽到泰坦號被水壓壓扁、發生爆炸或其碎片浮上水面消息，估計它已浮上水面，也可能在海底被鐵達尼號殘骸卡住。

澳洲悉尼大學海洋機械人學教授威廉斯（Stefan Williams）昨天受訪時難掩悲觀態度，他稱在最佳情況下，泰坦號已浮出水面，不過隨着時間流逝，機會已變得愈來愈細，又指泰坦號一旦依然停留深海，一眾失蹤者生還，即使得悉其位置，也難以把它帶回岸上。

前員工曾舉報 泰坦號只可潛1300米 除了目前所在位置，泰坦號是否安全屬另一關注議題。美媒昨天取得一份法庭文件知悉，海洋之門前員工洛克里奇（David Lochridge）2018年曾向美國政府舉報，泰坦號只為承受1,300米深水壓而建，不應前往鐵達尼號殘骸所在深海，最終被公司解僱，更被指控違反員工合約。去年曾乘搭泰坦號、美國哥倫比亞廣播公司記者波格日前也透露，泰坦號是由家用遊戲機手掣操縱，下潛前由工作人員使用多達17粒角鋼螺絲從外封住艙門，除艙門外無其他出路。本報綜合報道

加拿大P8海神反潛偵察機測到敲擊聲。 哈 丁 蘇萊曼 鐵達尼號所處海底四周滿是殘骸。 納爾若萊 拉 什 達烏德