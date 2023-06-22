特朗普涉藏機密案 佛州擬8月14日審

由於案件涉及政府機密文件，外界預計坎農設定的開審日期將因審前訴訟而推遲數月，包括需解決如何在庭上處理機密材料，或會把審訊推遲到2024年末。法律專家指出，處理高度機密證據、特朗普團隊與檢察官之間的審前糾紛等，可能會導致審判長期拖延，而坎農亦需決定可在庭上呈交多少國家安全訊息。

特朗普稱若在位 大陸不談攻台

美媒周二公開特朗普的專訪，他為私藏密件辯護，承認他管有文件箱，他交還前想檢查它們並拿出個人物品，內有高爾夫球衫、衫褲、鞋、舊報紙雜誌，不想把這些交給國家檔案和記錄管理局（NARA），而他又非常忙碌。另外，特朗普周二接受美媒訪問時揚言，如果他仍然是美國總統，中國大陸根本不會討論攻打台灣，他拒絕表態是否支持台灣獨立，指這會導致與中國領導人的談判變更困難。