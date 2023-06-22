俄指烏反攻損兵兩萬 利沃夫挖舊墳葬新骸

【本報綜合報道】美國《紐約時報》周一報道，烏克蘭西部城市利沃夫的墓地堆滿陣亡士兵遺體，不得不挖出舊墓中的遺骸，以安葬最近在前線反攻作戰喪生的軍人。俄羅斯國家杜馬國防委員會主席卡爾塔波洛夫周二宣稱，烏軍反攻至今損失近兩萬人，過去24小時在整個前線死傷900人。

《紐約時報》報道指，利沃夫為陣亡士兵舉行葬禮已經成為慣例。其中一名墓地管理員透露，去年2月俄烏戰爭開始時，山坡上只有一小群軍人墳墓，現時已增加至大約500個，佔了半個山坡。利沃夫市政官員開始移走墓地項部未標記的士兵墳墓，它們早在第一次世界大戰時已落葬，為新死者騰出空間。隨着墓地內的新墳數量成倍增加，利沃夫社區正在感受到前線損失的嚴重程度。

被俘烏軍稱各旅欠溝通 俄羅斯國防部周二指，烏軍前一晚在扎波羅熱州前線夜襲俄軍陣地失敗，損失數十件裝備及數百名士兵。有被俘的烏軍士兵透露，烏軍各旅缺乏溝通，指揮官故意把西方軍援豹式坦克及M2A2步兵戰車派往俄軍反坦克導彈的射程內。他又指大約兩周前反攻開始至今，陣亡同袍一直遺棄在前線無法取回，只能任由遺體腐爛。