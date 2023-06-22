美對烏軍援開支 高估483億

會計出錯 多出款項撥未來預算 美國國防部前天承認，由於會計出現錯誤，高估過去兩年向烏克蘭提供軍事援助武器價值，較真正金額多出62億美元（約483.6億港元），意味五角大樓可把上述款項撥入未來對烏軍援資金。烏克蘭副國防部長馬利亞爾同日透露，烏軍在南部反攻推進困難，須做好準備，迎接一場艱苦決鬥。

美國國防部發言人辛格（Sabrina Singh）解釋，由於軍方透過重置成本而非帳面價值計算對烏軍援開支，導致高估今個財政年度援烏開支36億美元（約280.8億港元），而對上一個財政年度則高估26億美元（約202.8億港元），合共達到62億美元。

烏指守軍抵抗俄精銳空降部隊 當談及會計出現錯誤有何問題時，辛格強調出錯不會妨礙美國繼續支援烏方，也不會影響美方對烏軍援能力。有美媒指出，五角大樓將把多出62億美元預算繼續用於援烏。根據此前公布數據，美方已向烏提供總值近400億美元（約3,120億港元）軍援，經修正後少於340億美元（約2,652億港元）。

與此同時，烏軍目前正反攻俄羅斯軍隊。馬利亞爾前天表示，烏軍戰場表現無必要單靠佔領定居點數量及行進公里衡量，除了收復失地外，還有其他指標可以評估軍事行動有效程度，卻沒有說明詳情。她稱反攻行動追求多個目標，誓言對俄最大打擊尚未到來。

此外，馬利亞爾透露俄軍正增兵進攻利曼及庫皮揚斯克，包括派出精銳空降軍部隊，試圖從烏軍手上奪取主動權。她稱兩地守軍正受密集炮火攻擊，但至今仍然能夠挫敗敵軍攻勢。利曼及庫皮揚斯克分別位於頓涅茨克州北部和哈爾科夫州東部，庫皮揚斯克是一個鐵路樞紐，距盧甘斯克州不遠。

另一邊廂，俄羅斯總統普京昨天出席軍事高校畢業生會面時稱，首批配備RS28薩爾馬特洲際彈道導彈系統將投入戰鬥值班任務，讚揚最新型裝甲車、導彈、航空系統、防空及電子戰系統在特別軍事行動作出巨大貢獻，肯定會繼續生產及改造它們下去。他另提及全國及多個民族人民均支持參與特別軍事行動人士，為其感到驕傲。

俄警告烏勿英美武器襲克里米亞 俄羅斯國防部長紹伊古前天警告，烏軍計劃使用M142高機動火箭系統（HIMARS）及暴風影巡航導彈攻擊克里米亞，若克里米亞受襲，俄方將予以還擊。他稱烏克蘭在特別軍事行動區以外使用上述武器，意味美國及英國全面捲入衝突，會導致俄軍打擊烏克蘭決策中心。自俄羅斯入侵烏克蘭後，美國不斷向烏供應HIMARS，英國則提供暴風影巡航導彈。本報綜合報道