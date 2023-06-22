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華代表：反對人權問題搞雙標
中國常駐聯合國日內瓦辦事處代表陳旭周二在聯合國人權理事會會議發言，強調反對以人權為工具干涉別國內政，反對在人權問題上搞雙重標準。他說，中國始終堅持人民至上，走適合本國國情的人權發展道路，今天的新疆、西藏和香港經濟持續發展、社會和諧穩定，人權事業發展取得前所未有的成就。（綜合報道）
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