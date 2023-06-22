6月22日(四)
兩岸國際
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
06月22日 (四)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
韓執政黨：勢限制華人投票權
南韓執政國民力量黨魁金起炫昨日出席討論會時談到，將利用國會議員競選承諾，恪守相互主義原則，限制在韓的中國公民的投票權。金起炫周二在國會批評在野黨共同民主黨黨魁李在明在中國駐韓大使邢海明面前卑躬屈膝，認為不是外交，而是屈從的事大主義。截至2020年，在韓中國朝鮮族人口約有70萬。（綜合報道）
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/兩岸國際/odn-20230622-0622_00180_008/韓執政黨：勢限制華人投票權
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc