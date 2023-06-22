韓執政黨：勢限制華人投票權

南韓執政國民力量黨魁金起炫昨日出席討論會時談到，將利用國會議員競選承諾，恪守相互主義原則，限制在韓的中國公民的投票權。金起炫周二在國會批評在野黨共同民主黨黨魁李在明在中國駐韓大使邢海明面前卑躬屈膝，認為不是外交，而是屈從的事大主義。截至2020年，在韓中國朝鮮族人口約有70萬。（綜合報道）