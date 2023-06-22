美3人參與「獵狐」入罪 京不滿

麥克馬洪

【本報綜合報道】美國一名紐約市退休警員及兩名中國公民，被指控參與中方的法外遣返「獵狐行動」，通過監視等手段脅迫一名居美中國公民返回中國，紐約市布魯林聯邦法院周二裁定3人多項相關罪名成立。中國外交部發言人毛寧昨日批評，美方無視基本事實，別有用心對中方追逃追贓工作進行污衊抹黑，甚至不惜動用司法手段，中方堅決反對。

現職為私家偵探的退休警員麥克馬洪，被裁定充當非法外國代理人及跟蹤罪成，但合謀充當外國代理人罪名不成立。另一被告朱勇被裁定充當非法外國代理人、跟蹤、合謀跟蹤以及合謀充當非法外國代理人全部罪名成立，面臨最高25年監禁。另一名被告鄭從英，則只有跟蹤和合謀跟蹤罪成，他最高可被判監10年。法院未定判刑日期。

毛寧昨日在記者會稱，中國執法機關嚴格根據國際法開展對外執法合作，充分尊重外國的法律和司法主權，依法保障犯罪嫌疑人的合法權益，有關行動無可非議。她促美糾正錯誤，切實履行國際條約的義務，承擔國際責任，不要淪犯罪分子的避罪天堂。

鄭從英