美卿訪中國 平壤指乞求之旅

【本報綜合報道】美國國務卿布林肯周日至周一訪問中國，受到關注。北韓官方媒體朝中社昨日發表評論文章，形容布林肯的北京訪問行程是乞求之旅，旨在緩和緊張局勢，又指美國對華施壓的政策失敗。

評論引述一名國際事務分析員指，布林肯這次罕見的訪問為了乞求緩和緊張局勢，因為試圖施壓和遏制中國可能會成為回力鏢，對美國經濟造成致命打擊。評論形容，布林肯訪華只能判斷為一次挑釁者承認對中國施壓政策失敗的可恥乞討之旅；又指美國應對其反華情結導致地區緊張局勢升級負責，包括與日本、印度和澳洲組成四方安全對話，以及與英國和澳洲組成三方安全夥伴關係，先挑釁再談負責任管控分歧是美國特有的兩面派和無恥之舉。