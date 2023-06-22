布林肯料中美元首 未來數月接觸

【本報綜合報道】美國國務卿布林肯日前訪華，力圖穩定中美關係，他目前已轉抵英國倫敦訪問，明言中美元首接觸是無可取代，相信未來數月兩國領導人會接觸。

轉抵英國訪問 布林肯周二在英國接受美媒訪問，談及剛結束的訪華行程。他指，此行是中美關係回復穩定的開始，美國總統拜登強烈認為中美需要負責任地管控兩國關係，訪華目標是重建高層級溝通。對於中方指兩國在具體議題達成共識，布林肯拒絕透露是關於甚麼，僅指雙方將成立工作組處理芬太尼等存在分歧的問題，亦在台灣問題、俄烏戰事等進行了深入交流。他承認中美有深刻分歧，重要的是負責任地管控，不要讓競爭變成衝突。

被問及此行會否為中美元首未來數月會面鋪路，布林肯指這是一個過程，未來數周至數月，兩國會有更多高層接觸，雙方官員將互訪，他已邀請中國國務委員兼外交部長秦剛訪美，對方同意，兩國會敲定日子。他強調，中美元首接觸是無可取代，拜登與中國領導人相識多年，這是已有的關係，他們直接接觸是十分重要。

《華爾街日報》指中國正和古巴協商，尋求在古巴北部建立一座新的聯合軍事訓練基地，地點僅距離佛羅里達州海岸約160公里，解放軍未來可能會在該基地駐軍。報道又指，在美國前總統特朗普任內，美國官員曾追蹤到中國電訊設備製造商華為、中興的職員，在古巴一個疑似中國間諜設施內進出。對此，布林肯表示，他已經向中方高層官員表明了美方的關切；華為斥指控不實，強調完全遵守所在營運國家的法律，中興拒絕回應報道。