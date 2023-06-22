美前印太司令 促對台 戰略清晰 挑釁北京

布林肯結束訪華 山東號穿台海 美國國務卿布林肯結束訪問中國大陸後，解放軍航母山東號昨日過航台海，引起關注。與此同時，美國智庫外交關係協會（CFR）指華府處理對台關係40多年的架構過時，警告大陸經濟日益低迷下，可能訴諸民族主義，令台海爆發軍事衝突的可能性增加。美國印太司令部前司令哈里斯則敦促華府，從戰略模糊轉向清晰。

智庫報告 籲美台夥多國兵推 CFR周二發表《新時代美台關係：因應更強勢的中國》報告，稱軍事實力是陸方考量攻台的最決定性因素，只有針對台海衝突調整美軍在區內部署，並爭取盟邦協助，才能深入改變陸方想法和防止攻擊；呼籲美國尋求日本、澳洲和菲律賓表明在大陸攻台時願提供軍援的範圍和規模，其中日本角色最關鍵。

報告又提出，美國、台灣、日本、南韓、澳洲和菲律賓可籌組印太經濟聯盟，並參照俄烏戰爭及台海可能爆發軍事衝突的各種設想進行兵棋推演。

哈里斯在CFR研討會上表示，美國總統拜登上台後，先後4次在公開場合表示，如果大陸準備攻台，美軍會直接出兵介入，這應該是「戰略清晰」的新起點，事後澄清的都是未經民選或不必面對聯邦參議院的人，無論美國下任總統是誰，它都沒有任何辦法再歸零，回到之前的「戰略模糊」。他又稱，美國如闡明如何應對大陸攻台，台灣人民能決定要武裝對抗或向大陸投降。

不過，美國前參謀長聯席會議主席馬倫持不同觀點，他認為美國和大陸必須要管控在台灣問題的分歧，防止台灣海峽緊張局勢會演變成衝突，但同時敦促華府善用經濟籌碼，反制大陸企圖壓縮台灣國際空間，並且倣效美國提供烏克蘭的軍事訓練，長期協助台灣建構防禦能力。

美多架偵察機 台海附近活動 台灣國防部昨日中午指，解放軍山東號航母編隊當日沿台灣海峽以西向南駛，台軍運用聯合情監偵手段，綿密掌握海空域動態，並檢派適切兵力監控應處。中國衞星遙感地理空間分析公司覓熵指，同日美國多架偵察機在台灣海峽附近進行活動，包括一架P8A反潛偵察機、一架EP3E偵察機、一架RC135偵察機以及一架疑似無人機。

剛結束訪華的布林肯，承認在華期間多次向中方提出建立危機及軍方的溝通渠道，但中方表明目前不同意推進此事。白宮國家安全委員會負責中國和台灣事務的高級主任貝莎蘭周二再次敦促中方建立美中軍事溝通渠道，指出這對減少美中這兩個全球大國之間的摩擦至關重要，亦是管理競爭、進行危機溝通的關鍵方式，確保不存在誤傳或誤解彼此意圖。本報綜合報道